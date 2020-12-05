Maserati MC20, Çin'de "Yılın Performans Otomobili" seçildi - Son Dakika

Maserati'nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Çin'de düzenlenen "Yılın Otomobili Yarışması"nda otomotiv medyasından oluşan 41 jüri üyesinin yaptığı değerlendirmeyle "Yılın Performans Otomobili" seçildi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Maserati'nin yeni süper spor otomobili MC20, Çin'de düzenlenen "Yılın Otomobili Yarışması"nda ödüle layık görüldü. Hem sektör profesyonelleri hem de tüketiciler tarafından yakından takip edilen "2021 Çin Yılın Otomobili Ödülleri", otomotiv medyasından oluşan 41 kişilik bir jüri tarafından belirlendi.

Ödüller kapsamında "Yılın Performans Otomobili" seçilen MC20, ileri seviyede konfor ve lüks gereksinimini karşılamak için gerekli tüm niteliklere sahip oluşuyla öne çıkarken; markanın yarış DNA'sını taşımasıyla da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Yüzde yüz İtalyan ürünü olan Maserati MC20, markanın inovasyon laboratuvarı tarafından geliştirilerek; Modena'daki tarihi Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda üretiliyor. Zarif, sportif, zamansız ve özgün bir tasarıma sahip olan MC20, 630 HP gücündeki Maserati yapımı yeni V6 "Nettuno" motoru ile sınıfının en iyi güç/ağırlık dengesi, 325 km/s'nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkatleri topluyor.

Uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1'de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran "Nettuno" isimli motor sayesinde MC20; 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s'nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.