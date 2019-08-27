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Masters Of The Universe Filmi

1 saat önce

Masters of the Universe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Masters of the Universe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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1987'de yapılan ilk Evrenin Hakimi (Master of Universe) filminden farklı olarak 90'lı yıllarda televizyon ekranında seyrettiğimiz He-Man efsanesi yeniden beyaz perdede...


Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni nesil He-Man filminin yönetmenliğini Aaron ve Adam Nee ikilisi üstleniyor. Senaryoda ise David S. Goyer'in imzası bulunurken He-Man karakterine Noah Centineo hayat veriyor.

Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee

Senaryo: David S. Goyer, Matt Holloway, Art Marcum, Christopher L. Yost

Oyuncular: Noah Centineo

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Masters of the Universe

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 05.03.2021


Masters of the Universe Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Sony Pictures, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:53 Kaynak: InterSinema.com
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