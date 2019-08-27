Masters Of The Universe Filmi

1987'de yapılan ilk Evrenin Hakimi (Master of Universe) filminden farklı olarak 90'lı yıllarda televizyon ekranında seyrettiğimiz He-Man efsanesi yeniden beyaz perdede...
Sony Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni nesil He-Man filminin yönetmenliğini Aaron ve Adam Nee ikilisi üstleniyor. Senaryoda ise David S. Goyer'in imzası bulunurken He-Man karakterine Noah Centineo hayat veriyor.
Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee
Senaryo: David S. Goyer, Matt Holloway, Art Marcum, Christopher L. Yost
Oyuncular: Noah Centineo
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Masters of the Universe
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 05.03.2021
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