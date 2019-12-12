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Matrix 4 ve John Wick 4 filmleri 2021'de aynı gün gösterime girecek
6 saat önce
Aksiyon filmi hayranlarının ve bilim kurgu severlerin hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve merakla beklediği iki film olan John Wick 4 ve Matrix 4'ün gösterim tarihleri aynı gün olarak açıklandı.
Aksiyon filmi hayranlarının ve bilim kurgu severlerin yakından takip ettiği ve merakla beklediği iki film olan John Wick 4 ve Matrix 4'ün gösterim tarihleri aynı gün olarak açıklandı.
Her iki film de 21 Mayıs 2021'de izleyici ile buluşacak ve her iki filmin de başrol oyuncusu Hollywood'un sevilen aktörü Keanu Reeves olacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:01
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