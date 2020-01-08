Mazıdağı'nda ezanı güzel okuma yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mazıdağı'nda ezanı güzel okuma yarışması - Son Dakika

Mazıdağı'nda ezanı güzel okuma yarışması

6 saat önce

Mazıdağı ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Mazıdağı'nda ezanı güzel okuma yarışması, System.String[]

Mazıdağı ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın il finali Mazıdağı İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.

Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışmasında, Sultan Abdulhamithan İmam Hatip Ortaokulundan Mirşad Gül birinci olurken, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Sultan Abdulhamithan İmam Hatip Ortaokulundan Yasin Kaymaz birinciliği elde ederken, Ortaköy İmam Hatip Ortaokulundan Yılmaz Arslan ikinci, Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulundan Arif Özdemir ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi.

Mazıdağı, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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