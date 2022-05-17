McDonald's Rusya'dan çıkıyor - Son Dakika

Rusya'daki MC Donald's restoranının dış genel planı

Restoran tabelası

Restoranda toplanmış eşyalar McDonald's Rusya'dan çıkıyor

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını duyurdu.

WASHINGTON

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'daki operasyonların satış sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna'daki savaşın neden olduğu insani kriz ve hızla öngörülemeyen çalışma ortamı, McDonald's'ın Rusya'daki işletmesinin devam eden sahipliğinin artık savunulabilir olmadığı ve McDonald's değerleriyle tutarlı olmadığı sonucuna varmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Şirketin Rusya'daki McDonald's restoranlarından oluşan portföyünün tamamını yerel bir alıcıya satmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, şirketin Rusya'daki çalışanlarına ödeme yapılmaya devam edilmesinin ve çalışanların potansiyel alıcı ile gelecekte istihdam edilmesinin McDonald's'ın öncelikleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki McDonald's restoranlarının da kapalı kalmaya devam ettiği, Avrupa genelinde McDonald's Sistemi'nin Ukraynalı mültecileri gıda bağışları, barınma ve istihdam yoluyla desteklediği aktarıldı.

McDonald's, 8 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak 62 bin kişinin istihdam edildiği Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını açıklamıştı.