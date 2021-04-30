Mediamarkt Anneler Günü'ne özel kampanyalı hediyeleri satışa sundu - Son Dakika

Özel günlerde gerçekleştirdiği kampanyalarla teknoloji severlerin ihtiyaçlarına yönelik indirimler sunan MediaMarkt Türkiye, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'ne özel kampanyalarını başlattı.

MediaMarkt Türkiye açıklamasına göre, şirket, salgın nedeniyle bir kez daha kapanma yaşanan bugünlerde teknoloji severlerin annelere alacakları hediyeler için "mediamarkt.com.tr", 0 850 222 1 500 no'lu Çağrı Merkezi ve mobil uygulamasıyla hizmet verecek. MediaMarkt'ın kampanyasında yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.

Evlerde her zamankinden daha fazla vakit geçirilen bugünlerde annelerin ihtiyaçlarının da ev ürünlerine yönelik olacağı iç görüsünde bulunan MediaMarkt Türkiye, indirime aldığı ürünlerle de annelerin evde hem işlerini kolaylaştırmayı hem de geçirilen vakti daha eğlenceli kılmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, bugün hem günlük hayatın takibini kolaylaştıran hem de spor yaparken birçok avantaj sunan akıllı saatler, farklı fiyat ve ürün alternatifleriyle kampanyada indirime giriyor. MediaMarkt buna ek seçili akıllı saatlerde saç düzleştirici veya elektrikli diş fırçası da hediye ediyor.

Kampanyada indirime giren diğer bir kategori ise akıllı telefonlar oldu. Anneler Günü'nde tüketicilerin annelerine hediye alternatiflerden olan akıllı telefonlar da farklı fiyat aralıklarında sunuluyor. Farklı tarihlerde çeşitli indirimler düzenlenecek kampanya serisi kapsamında çay, filtre ve Türk kahve makinelerinde, saç düzleştiricilerde, epilasyon cihazlarında, buharlı ve buhar kazanlı ütülerde, blender ve tencere setlerinde, tost ve ızgara cihazlarında indirimler uygulanacak. Buna ek olarak her evin temel ihtiyaçlarından olan çamaşır ve kurutma makinelerinde de indirim gerçekleştirilirken kampanyada dikkati çeken diğer bir ürün ise mikrodalga fırın oldu.

Teknoloji severlerin annelerine alacakları hediyeyi, annelerinin evde kullanacağı ürünlerden seçmek isteyenler için MediaMarkt, farklı kategorilerden süpürgelerde de indirimler gerçekleştiriyor. Buna göre şarjlı, robot ve toz torbasız süpürgelerde çeşitli fırsatlar sunuluyor.

Kampanyada indirime giren diğer bir kategori ise kulaklıklar olarak öne çıkıyor. Değişen ihtiyaçlara yönelik farklı kulaklık tercih edildiğinden yola çıkan MediaMarkt, annelerin hem telefonla konuşurken hem de film ve dizi izlerken veya müzik dinlerken kullanabileceği kablolu, kablosuz ve gerçek kablosuz kulaklıklarda indirim gerçekleştiriyor.

Ayrıca hem iş veya eğitim amaçlı hem de eğlenceli vakit geçirmek için çok tercih edilen ürünlerden olan tabletler, MediaMarkt'ın kampanyasında indirim gerçekleştirdiği ürünler arasında yer alıyor. MediaMarkt, annelerin tercihine yönelik farklı fiyat seçeneklerinde alternatifler indirim sunuyor. ???????