Son Dakika Haberleri: MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" geri sayımı başladı
Son Dakika Güncel MediaMarkt'ta 'Şahane Cuma' geri sayımı başladı - Son Dakika

MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" geri sayımı başladı

6 saat önce

MediaMarkt, "Şahane Cuma" kapsamında gerçekleştirdiği kampanyalarla teknolojiseverlere çeşitli fırsatlar sunan büyük indirimler öncesi her gün farklı ürünlerde özel fırsatlar gerçekleştiriyor.

MediaMarkt'ta

MediaMarkt, "Şahane Cuma" kapsamında gerçekleştirdiği kampanyalarla teknolojiseverlere çeşitli fırsatlar sunan büyük indirimler öncesi her gün farklı ürünlerde özel fırsatlar gerçekleştiriyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, teknolojiseverler için gerçekleştireceği büyük "Şahane Cuma" indirimleri öncesi her gün tüketicilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Her günün yıldız ürünleri farklıyken bu ürünlerde uygulanacak indirimler, hem MediaMarkt mağazalarından hem de mediamarkt.com.tr'de geçerli oluyor.

MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de "Şahane Cuma'nın gelişi Salıdan belli olur" indirimiyle satışa sunulan, günün yıldız ürünü ise Apple iPhone 7 32 GB oldu. iPhone 7, bugüne özel 3 bin 599 TL yerine 3 bin 299 TL'den satışa sunuluyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya, 2 Aralık'a kadar devam edecek.

"Şahane Cuma'nın gelişi Salı'dan belli olur" kampanyasıyla özel indirimlere giren diğer ürünler ise Dyson Animal Absolute 2 Torbasız Süpürge 4 bin 199 TL yerine 3 bin 399 TL'den,

Philips GC4902/20 Azur Buharlı Ütü Mavi Beyaz 649 TL yerine 449 TL'den, ACER Swift 3 SF315-52G/i5-8250U W10 Ultrabook 4 bin 299 TL yerine 3 bin 499 TL'den,

Meizu X8 6GB 128 GB akıllı telefon bin 799 TL yerine bin 549 TL'den satışa sunulacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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