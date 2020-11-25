Meghan Markle: Sussex Düşesi Temmuz'da düşük yaptığını açıkladı, 'Bu üzüntüden hiçbirimiz kurtulamadık' dedi

İngiltere'de kraliyet tahtının altı numaralı varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, Temmuz'da düşük yaptığını açıkladı.

Markle, Amerikan New York Times gazetesi için kaleme aldığı bir yazıda, Los Angeles'taki evlerinde bir sabah oğlu Archie'nin bezini değiştirirken şiddetli bir sancı duyduğunu ve bebeğiyle birlikte yere yığıldığını anlattı.

"İlk bebeğimi sıkıca kavrarken, ikincisini kaybettiğimi anlamıştım" diyen Markle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç saat sonra hastanedeki yatağımda beni teselli etmeye çalışan eşimin üzüntüsünü görebiliyordum."

'Tek başına çekilen bir acı'

Markle yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"2020'de bu üzüntüden hiçbirimiz kurtulamadık. Bir çocuk kaybetmek, neredeyse dayanılmaz bir acı. Birçok kişi bu acıyı yaşıyor ama çok azı bunu dile getirebiliyor. Hastanedeki 100 kadından 10-20'si düşük yapmıştı. Çarpıcı derecede yaygın olan bu acı hakkında konuşmak hala bir tabu ve bu tek başına çekilen bir acı".

39 yaşındaki Markle ve 36 yaşındaki Prens Harry, 6 Mayıs 2019'da dünyaya gelen bebeklerine ise Archie adını vermişti.

Ocak'ta Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılan çift ABD'nin California eyaletine yerleşmişti.