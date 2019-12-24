Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı

6 saat önce

"İstiklal şairi" Mehmet Akif Ersoy, Gümüşhane'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı, System.String[]

"İstiklal şairi" Mehmet Akif Ersoy, Gümüşhane'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Gümüşhane Lisesi öğrencileri şairin şiirlerini okudu. Müzik öğretmenleri de şairin şiirlerinden bestelenen ezgileri seslendirdi.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliği hakkında konferans veren Gümüşhane Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. Fatih Yalçın, Mehmet Akif Ersoy ve şiirlerinin yeterince anlaşılamadığını düşündüğünü söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden oluşan "Safahat" adlı eserinin Türkiye'de en çok satılan ve basılan eserlerden birisi olduğunu belirten Yalçın, Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın sadece istiklalin değil aynı zamanda istikbalin de şiiri olduğunu vurguladı.

Yalçın, ülkenin istiklalinin ve istikbalinin şifrelerinin bu şiirde saklı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu şiir her söylendiğinde her Müslüman Türk'ün kalbinde bir ihtilal oluşturmalıdır. Bu şiiri okurken yüreğimizin titremesi lazım. Akif o dönemde yaşayan herkes gibi Müslüman doğmuştur ama o Müslüman olmaya da muvaffak olmuştu. Onun hikayesi ülkesinin hikayesiyle özdeştir. O zor olanı başarmıştır. Akif değerleriyle güçlü bir şahsiyet elde etmiştir."

Etkinlikte Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de katılımcılara üzerinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un resminin bulunduğu tablo hediye etti.

Etkinliğe, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Başsavcısı Faruk Kaynak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'in yanı sıra davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gümüşhane Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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