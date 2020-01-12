Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama

7 saat önce

Yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama, System.String[]

Yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada Yeşim Erbil, "Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor. Bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur" dedi.


Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Maslak'taki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Erbil'in, doktor kardeşi Yeşim Erbil, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.


"Yıpranan organlar, daha fazla etkileniyor bu nedenle yoğun bakımda"


Sosyal medyadan açıklama yapan Yeşim Erbil, "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Bir gün bile ne olacak böyle demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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