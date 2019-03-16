Mehmet Ural Birand Son Yolculuğuna Uğurlandı
28 dakika önce
Haber-Kamera: Özden ATİK - Murat ÇİMEN / İstanbul, DHAGazeteci Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand (85) son yolculuğuna uğurlandı.
Haber-Kamera: Özden ATİK - Murat ÇİMEN/ İstanbul
, DHA
Gazeteci Mehmet Ali Birand
'ın ağabeyi Mehmet Ural
Birand (85) son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ural Birand'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Mehmet Ural Birand'ın eşi Nil Birand, kızı Gamze Bilbay ve yeğeni Umur Birand
taziyeleri kabul etti. Mehmet Ural Birand'ın cenazesi Zincirlikuyu
Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından Erenköy
Mezarlığı'na götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:44 Kaynak: DHA
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