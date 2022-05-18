Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İspanya'nın eğitim sistemini inceledi - Son Dakika
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Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İspanya'nın eğitim sistemini inceledi

18.05.2022 12:20
Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İspanya'nın eğitim sistemini inceledi

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında gittikleri İspanya'nın eğitim sistemini inceledi.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında gittikleri İspanya'nın eğitim sistemini inceledi.

Mehmetçik Anadolu Lisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okuldan 6 öğretmen ve 9 öğrenci, ortağı olduğu "Eğitimin Cennet Bahçesi Okullarda, Yenilikçi Metodolojileri Keşfetmek" (Educational Garden of Eden; Exploring Innovation Methodologies in Schools) Projesi kapsamında İspanya'da düzenlenen 5 günlük eğitim programına katıldı.

Projenin son etkinliğinde Türkiye, İspanya, İzlanda ve Çekya'dan öğretmen ve öğrenciler, kültür paylaşımı amacıyla bir araya geldi. Eğitimde katılımcılar, kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri de kendi okullarını tanıtıp, Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında diğer ülkelerden katılımcıları bilgilendirdi.

Açıklamada, Mehmetçik Anadolu Lisesinin Türkiye'de Avrupa Birliği hibelerinden en çok yararlanan okullardan biri olduğuna dikkati çekilerek, "Proje kapsamında her ülkenin öğretmen ve öğrencileri kendilerini tanıtıp ülkelerinin geleneksel oyunları ile ilgili hazırladıkları sunum ve videoları diğer gruplarla paylaştı. Her ülkeden bir öğrenci ile oluşturulan gruplarla öğrencilerin birbiriyle kaynaşması, İngilizce konuşması ve birlikte çalışması sağlanmış oldu." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Mehmetçik, İspanya, Çorum, Güncel, Son Dakika

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