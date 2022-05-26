Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı

26.05.2022 01:52
Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı

Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 göçmen hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 göçmen hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, San Luis Potosi kentine bağlı Mexquitic de Carmona yolunda, kontrolü kaybeden otobüs metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

Kazada, 4'ü kadın 6 göçmen yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Otobüste bulunan kişilerin Honduras, El Salvador ve Küba uyruklu olduğu bildirildi.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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