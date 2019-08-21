Son Dakika Haberleri: Meksika'da kaçak göçmenlerin saklandığı eve baskın
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Meksika'da kaçak göçmenlerin saklandığı eve baskın

52 dakika önce

Meksika polisi tarafından, ABD sınırına yakın bir kasabada düzenlenen operasyonda 75 kaçak göçmen yakalandı.

Meksika'da kaçak göçmenlerin saklandığı eve baskın, System.String[]
Meksika polisi tarafından, ABD sınırına yakın bir kasabada düzenlenen operasyonda 75 kaçak göçmen yakalandı.
Meksika Kamu Güvenliği Departmanından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerden alınan bilgi üzerine harekete geçen polisin, Reynosa şehri yakınlarındaki sınır kasabasında, göçmen kaçakçıları tarafından kullanılan bir eve baskın düzenlediği bildirildi.
Operasyonda, evde saklanan 75 Orta Amerikalı göçmenin bulunduğu ve bunlardan 26'sının çocuk olduğu belirtilerek, bu kişilerden çoğunun Honduras, diğerlerinin ise Guatemala, El Salvador ve Nikaragua'dan geldiği ifade edildi.
Göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere Meksika Ulusal Göç Enstitüsüne teslim edildiği kaydedildi.
Meksika sınırındaki göçmen konvoyu
Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri bulunmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.
Amerika Birleşik Devletleri, Nikaragua, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:42 Kaynak: AA
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