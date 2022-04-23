Meksika'da kamyon kasasında 330 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Meksika'da kamyon kasasında 330 kaçak göçmen yakalandı

23.04.2022 22:42
Meksika'da kamyon kasasında 330 kaçak göçmen yakalandı

Meksika'nın Puebla eyaletinde kamyon kasalarında seyahat eden 330 düzensiz göçmen yakalandı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde kamyon kasalarında seyahat eden 330 düzensiz göçmen yakalandı. Yetkililer göçmen grubunun son 3 yılda yakalanan en büyük düzensiz göçmen grubu olduğunu belirtti.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Puebla eyaletindeki bir otoyolda kamyon kasalarında seyahat eden 330 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Yetkililer göçmen grubunun son 3 yılda ele geçirilen en büyük düzensiz göçmen grubu olduğuna dikkat çekti. Açıklamada 330 düzensiz göçmenden 108'inin Küba, 73'ünün Honduras, 55'inin El Salvador, 44'ünün Nikaragua, 36'sının Guatemala ve 14'ünün ise Ekvador uyruklu olduğu belirtildi.

Ulusal Göç Enstitüsü ekiplerinin yanı sıra Puebla Eyalet Polisi ve Ulusal Muhafızların da katılımıyla yapılan operasyon sonucunda göçmenlerin seyahat ettiği 11 adet kamyon ile 2 adet binek araca el konulurken, göçmenlerle birlikte bulunan Meksikalı 19 kişi ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yetkililer yakalanan 330 düzensiz göçmenin haklarındaki yasal işlemlerin yapılması için Ulusal Göç Enstitüsü Merkezine sevk edildiğini açıklarken, Meksika'daki düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadelenin insan haklarına saygılı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da kamyon kasasında 330 kaçak göçmen yakalandı
Meksika'da kamyon kasasında 330 kaçak göçmen yakalandı
Meksika'da kamyon kasasında 330 kaçak göçmen yakalandı
Meksika'da kamyon kasasında 330 kaçak göçmen yakalandı

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Puebla, Sonora, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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