Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede (2) - Son Dakika

Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede (2)

25.10.2020 21:04
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede (2), System.String[]

CİNAYETE AZMETTİRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI Diyarbakır'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilen Melek'in eski sevgilisi Orhan...

CİNAYETE AZMETTİRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilen Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Vatansever, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 2'nci Sulh Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Vatansever, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklandı.


Mustafa Aslan, Diyarbakır, Sakarya, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Yunanistan'ın "Oruç Reis" iftiralarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt: Kıta sahanlığı dahilinde Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 2017 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu         
18:51
F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler         
18:21
Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Belediye başkanının Belediye başkanının "torpil" iddialarına MEB'den jet yalanlama: Mesnetsiz         
16:38
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandıran açılış: Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum İYİ Parti lideri Meral Akşener'i duygulandıran açılış: Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum         
15:09
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 21:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei