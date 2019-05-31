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Menemen'den Mert ve Samed'e dön çağrısı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Menemenspor eski yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Samed Ali Kaya'ya dön çağrısı yaptı.

Menemen'den Mert ve Samed'e dön çağrısı, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Menemenspor eski yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Samed Ali Kaya'ya dön çağrısı yaptı.
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği ligde başarıyı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yönetimin, Süper Lig ekiplerinde forma giyen iki oyuncuyu yeniden yuvaya döndürmek için kolları sıvadığı öğrenildi. Şu an Demir Grup Sivasspor'da forma giyen orta saha Mert ile bonservisi Göztepe'de olup BŞB Erzurumspor'a kiralanan golcü Samed Ali ile temasa geçen İzmir ekibinin oyuncuları kiralayabileceği bildirildi. 
?Menemenspor'da 2016-2017 sezonunda forma giyip gösterdiği başarılı performansla Sivasspor'un yolunu tutan 24 yaşındaki Mert, geçen sezon sadece 10 maçta görev yaptı. Fileleri 1 kez sarsan Mert Hakan Süper Lig'de toplam 179 dakika süre aldı. Samed Ali ise 2017-2018'de Menemen'de müthiş bir grafik ortaya koyup Göztepe'ye imza attı. Çıktığı 34 lig karşılaşmasında 25 gol atan 23 yaşındaki forvet geçen sene devre arasında Erzurumspor'a kiralandı. Göztepe ve Erzurumspor'da toplam 6 lig müsabakasına çıkan futbolcu gol sevinci yaşayamadı, sahada 29 dakika kaldı. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:31 Kaynak: DHA
Spor
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