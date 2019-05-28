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Menemenspor'da Vukovic atağı

2 saat önce

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da eski belediye başkanı Tahir Şahin'in tartışmalı kongrede başkan seçilmesinin ardından yeni yapılanma için kollar sıvandı.

Menemenspor'da Vukovic atağı, System.String[]

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da eski belediye başkanı Tahir Şahin'in tartışmalı kongrede başkan seçilmesinin ardından yeni yapılanma için kollar sıvandı. 
Önce teknik direktör sorununu çözmeye çalışan sarı-lacivertlilerin bir yandan da sportif direktör Cenk Laleci'nin belirlediği oyuncularla görüşmelere başladığı vurgulandı. Menemenspor'un 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'la yollarını ayırmaya hazırlanan Hırvat kaleci Andrija Vukovic ile temasa geçtiği bildirildi. 
Son 5 sezonunu Balıkesirspor'da geçiren 35 yaşındaki oyuncunun maddi sıkıntılar yüzünden kulübe veda edeceği ve en kısa sürede Menemenspor'a imza atacağı iddia edildi. Kariyerine ülkesinde Zadar'da başlayan Vukovic, RNK Split'te oynadıktan sonra Balıkesirspor'a transfer oldu. Kırmızı beyazlı takımda 2014-2015 sezonunda Süper Lig deneyimi de yaşayan Vukovic, Türkiye'de toplam 125 müsabakaya çıktı.

 
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:19 Kaynak: DHA
Balıkesirspor, Spor
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