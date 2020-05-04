Adana Ticaet Odası Başkanı Atila Menevşe, "Bu günler elbette geçecek ve eminim daha güzel günler bizleri bekliyor olacak. Bu süreci atlattığımızda daha güçlü bir şekilde kaldığımız yerden üretime devam edeceğimize inanıyorum" dedi.



Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan tedbirler çerçevesinde, Mart ayında gerçekleştirilemeyen ve Nisan ayı sonuna ertelenen Adana Ticaret Odası Meclis toplantısı, Nisan ayı toplantısı ile birleştirilerek, Meclis Başkanı İsmail Acı'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Meclis Üyeleri, korona virüs salgını sebebiyle sektörlerinde yaşanan çeşitli sıkıntıları dile getirirken, çözüm önerileri için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Meclis Üyelerine hitap eden Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, "Vatandaş olarak, karantina sürecinde, kısıtlamalara ve izolasyon şartlarına riayet ederek virüsün yayılmasını önlemek adına, 1,5 aydan beri sosyal ve ekonomik yaşantımızı askıya aldık. Alınan tedbirlerle ve çalışmalarla mücadelede başarılı bir noktaya geliyoruz. Artık günlük vaka sayılarımız, iyileşen hasta sayılarımızdan daha az. Umarız rakamlar bu eksende hızla ilerler. Ülkemizin, bu konuda birçok ülkeden daha başarılı bir konumda olduğunu görüyoruz. Ben buradan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza minnet duygularımla şükranlarımı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Atila Menevşe konuşmasına şöyle devam etti:



"Ekonomik anlamda bir kriz içerisindeyiz. Birçok firmamız faaliyetlerini durdurdu. Birçok firmamız kısıtlı çalışıyor. Hemen hemen her sektörde sıkıntılar büyük. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sürecin ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Dinamik bir süreç. Problemin birini hallediyoruz derken bir başka problem doğuyor. Süreci iyi yönetebilmek için, yaşanan sıkıntı ve problemleri dillendirmemiz ve bu konuda önerilerimizi ifade etmemiz lazım. Bu bağlamda bugüne kadar Üyelerden Odalara, Odalardan TOBB'a, TOBB'dan da Bakanlıklara ve Cumhurbaşkanına intikal eden bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu sayede TOBB Başkanımız, Bakanlar ve Cumhurbaşkanımız ile bire bir görüşerek, bizlerden giden birçok sıkıntıya önlem alınmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra; TOBB, tüm Oda-Borsaların desteği ile kendi olanaklarını ortaya koyarak, 6,5 milyar TL'lik bir fon ortaya çakırmıtır. Bu fon Nefes Kredisi adı altında odalara kayıtlı üyelerin kullanımına olanak sağlanmıştır. Odamız da bu projeyi destekleyerek, Üyelerimizin Nefes Kredisinden daha fazla faydalanabilmeleri için kendi kaynaklarından 5 milyon TL tahsis edilmiştir. Bu sayede takriben 100 milyon TL'lik bir fon oluşturulmuş olup; 25 milyon TL'nin altındaki ciroya sahip firmalarımız 50 ila 100 bin TL arasında kredi kullanabilecektir. Şimdilik sadece Denzbank proje ortağı olup; önümüzdeki günlerde kamu bankalarının da bu projeye dahil olmaları beklenmektedir. 2020 yılında taksit ve faiz ödemesi olmayan Nefes Kredisi, 2021 yılında aylık taksitler halinde geri ödenecektir. Faiz oranı yüzde 7,5. Nefes Kredisinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Halk Bankası da esnafa verdiği kredinin bir benzerini -İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi- adı altında Odamıza kayıtlı şahıs firmalarına yönelik hayata geçirdi. Yıllık cirosu 3 milyon TL'nin altında olan odamız üyesi şahıs firmaları 25 bin TL'lik bu krediden faydalanabilecekler" dedi.



Meclis üyelerinin çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ADANA