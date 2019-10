Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 8 Ekim'de

Türkiye'nin kültür sanat yaşamının gelişmesine uzun yıllardır destek veren Mercedes-Benz Türk, 2016 yılından bu yana Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin resmi sponsorluğunu da yürütüyor.

Marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, uluslararası moda takviminin bir parçası olarak bu sezon da gerek Türkiye'de, gerekse dünyada moda profesyonellerinin çekim merkezi olacak.

Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul'da da Mercedes-Benz, her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunuyor. MBFWI kapsamında bu sezon son yıllarda kendine özgü tasarım diliyle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte katıldığı fuarlarda da büyük ses getiren genç ve başarılı tasarımcı Kadir Kılıç'ın markası MiiN by Kadir Kılıç'ın İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu "Mercedes-Benz Presents MiiN by Kadir Kılıç" ismiyle sunacak.

Mercedes-Benz, her sezon sunduğu moda görsel kampanyasının sloganını İlkbahar/Yaz 2020 sezonu için "Kontrast ol." olarak belirledi. Yalnızca moda tutkunlarını değil, herkesi kucaklayan kampanya bireyleri algıları değiştirmeye, güzelliğin standart kalıplarını kırmaya, farklılıkları ve aykırılıkları kucaklamaya davet ediyor.

Mercedes-Benz Türk, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda Zorlu PSM'de yer alan MBFWI alanında Mercedes-Benz'i genç kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen, kompakt sınıftaki ilk sedan modeli olan A-Serisi Sedan'ı sergileyecek. Sınıfının standartlarını yeniden belirleyen model, yapay zekâ kullanımının yanı sıra geniş iç mekânı ile de dikkat çekiyor. Kendinden emin, sportif ve modern tasarımıyla öne çıkan yeni A-Serisi Sedan, sportif karakterli bir kompakt sedan estetiğini yansıtıyor.

Mercedes-Benz, Zorlu PSM içinde seçkin davetlilerin buluşma noktası olan Mercedes-Benz Lounge'da genç ve dinamik görünümüyle bu sezon da özel misafirlerini ağırlayacak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları, her sezon olduğu gibi yine İstanbul sokaklarında moda haftası ruhunu estirecek.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14. sezonunda İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak. Mercedes-Benz Türk olarak, global ölçekte modaya desteğimizin bir uzantısı olarak ilk sezondan bugüne Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a isim sponsorluğumuzu aralıksız sürdürüyor, aynı zamanda bu sponsorluğumuzu her sezon Türk moda sektörünün farklı aktörleriyle yaratıcı işbirlikleri çerçevesinde derinleştiriyoruz. Türkiye'nin uluslararası moda takviminde yer alan, en prestijli moda etkinliği olan MBFWI kapsamında Türk tasarımcılara hem Türkiye çapında, hem de uluslararası moda arenasında destek vermekten ve onlara görünürlük sağlamaktan dolayı mutluyuz. Marka ve tasarımcılara satış, tanıtım ve iletişimi bir arada sunan 360 derecelik bir moda platformu sunan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul'u bölgesel moda merkezleri arasında ayrıcalıklı bir yere konumlandırıyor."