Merkez Bankası'nın öngörüleri için ekonomistler ne diyor?

Türkiye'de artan hayat pahalılığı, dövizdeki yükselişle beraber, etkisini daha da fazla hissettirmeye başlayacak. MB da yılın son enflasyon raporunda, 2020 sonu için enflasyon beklentisini yukarı yönlü değiştirdi.Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12'yi aşacağını öngören Merkez Bankası'na göre 2021 yılında ise enflasyonda tek hanelere geri dönülecek. Merkez Bankasının öngörülerini ekonomistlere sorduk.

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