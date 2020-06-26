Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika

Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı Kahvehanede oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı Market raflarındaki ürünler yere düştü Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı

Kahvehanede oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı

Market raflarındaki ürünler yere düştü

MANİSA - Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi en fazla hisseden Kumkuyucak Mahallesinde vatandaşların panik anları güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olduğu açıklandı.

Merkez üssünde deprem anı kameralarda

Depremin merkez üssü olan Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde deprem anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, deprem anında mahallenin meydan kahvehanesinde oturan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte panik halinde bir anda bulundukları sandalyelerden kalkarak mahallenin meydanına doğru hareket ettikleri görülüyor. Mahallenin bakkalına ait güvenlik kamera görüntülerinde ise depremle birlikte raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer alıyor. O sırada mahalle kahvehanesinde oturan işletme sahibi Koray Yalçın, "Dükkandaydım. İçerde duruyordum. Daha önce de böyle bir deprem yaşadık. Kötü çok salladı. Baya bir salladı. Herkese çok geçmiş olsun. Kötü bir şey. İlaç dükkanım var. Dükkanda yıkılan ilaçlarım oldu, yere düşen kolilerim oldu. Gürültüyle birlikte geldiği için insanları korkuttu. Geçen ki deprem de böyle olmuştu ama bu sefer ki daha kötüydü" diye konuştu.

Kumkuyucak, Saruhanlı, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:06 Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:33:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]