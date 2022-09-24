Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, "babam evde hareketsiz" yatıyor diyerek ihbarda bulundu - Son Dakika
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Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, "babam evde hareketsiz" yatıyor diyerek ihbarda bulundu

24.09.2022 13:00

Mersin'de bir şahıs, sabah saatlerinde emniyet güçlerini arayarak, "Babam evde hareketsiz" yatıyor diye ihbarda bulundu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu H.B.'nin, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti.

Babasını öldürüp, kendi yapmamış gibi ihbar etti

TARTIŞTIKTAN SONRA ÖLDÜRMÜŞ

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B isimli şahsın ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan H.B, cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi.

Babasını öldürüp, kendi yapmamış gibi ihbar etti

TÜFEĞİ BAHÇEYE GÖMMÜŞ

Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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BABASINI ÖLDÜRÜP, 'HAREKETSİZ BULDUM' İHBARINI YAPTI; SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ BABASINI ÖLDÜRÜP, 'HAREKETSİZ BULDUM' İHBARINI YAPTI; SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Arslanköy, Toroslar, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, 'babam evde hareketsiz' yatıyor diyerek ihbarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, "babam evde hareketsiz" yatıyor diyerek ihbarda bulundu - Son Dakika
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