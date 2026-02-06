Mersin\'de Cinayet Davası

MERSİN'de otomobilde tabancayla başından vurulan Hiranur Aygar'ın (16) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Hüseyin Arda Şark (19), Mustafa Zeybek (27) ile Nazmi Çetin (20) hakim karşısına çıktı. Hiranur'un annesi Gülten Tan, "Kızım cinayete kurban gitti. Sadece kızımı değil, hepimizi öldürdüler" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta gece saatlerinde Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hiranur Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark, hastane polisine verdiği ifadede, "Hira, yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ; ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ

Zeybek ve Çetin'in de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekibi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Şark, ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hiranur Aygar'ı önce ağaçlık bir yere bıraktıklarını ardından da tekrar alıp, hastaneye götürdüklerini söyledi. Belirtilen yerde ekipler tarafından yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Hiranur Aygar'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Şark'ın 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, Nazmi Çetin ve Zeybek'in ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ikinci duruşması Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatlar ve Hiranur'un anne ve babası salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanık olarak dinlenen, olayın önünde gerçekleştiği büfenin sahibi G.Y., "Arabayı görmedim ben. Akşam 22.30 gibi Hüseyin büfeye girdi alışveriş yapıp çıktı. İçeride müzik vardı, kapılar kapalıydı, silah sesini duymadım. Büfeye polisler gelince olayı öğrendim" dedi.

'SİLAHIN INI ATTI'

Hiranur'un arkadaşı tanık M.E., olay günü kendisine mesaj attığını belirterek, "Hiranur o gün bana mesaj attı. Hüseyin'in kendisini asker eğlencesine davet ettiğini ancak gitmek istemediğini anlattı. Gelmesi için eski sevgilisinin orada olduğu yalanını atmış. Bana kucağında silahın fotoğrafını atıp kendisine emanet olduğunu ancak korktuğunu söyledi" diye konuştu.

'KIZIM UYUŞTURUCU ÇETESİNİN ELİNE DÜŞTÜ'

Duruşmada söz verilen Hiranur'un annesi Gülten Tan ise "Kızım uyuşturucu çetesinin eline düştü. Kızım cinayete kurban gitti. Sadece kızımı değil, beni, kardeşini, ağabeyini, hepimizi öldürdüler" ifadesini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar haklarındaki iddiaları reddedip tahliyelerini istedi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaa için ek süre istedi. Mahkeme, HTS kayıtlarında sanıklarla irtibatlı oldukları belirlenen kişilerin tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

