Mersin'de denize devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Mersin'de denize devrilen otomobilin sürücüsü öldü

17 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde denize devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'de denize devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde denize devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Oğuzhan Korkmaz idaresindeki 33 T 8035 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi İncekum mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyte ekipleri, vinç yardımıyla otomobili denizden çıkardı.

Ekipler, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz'ın cesedi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silifke, Taşucu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:08 Kaynak: AA
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