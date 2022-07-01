Mersin'de hayvan pazarı Kurban Bayramı için hazır hale getirildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamlandı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 27 yerde kurban kesim ve 3 yerde de kurban satış alanı kuruldu.

Gözne ve Ayvagediği mahallelerinde de kurulan kurbanlık pazarlarında, aydınlatma, su, otopark gibi hizmetler de vatandaşların kullanımına sunuldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ilçedeki kurban pazarlarını ziyaret etti.

Yılmaz, besicilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda satışlarını gerçekleştirebilmeleri için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.