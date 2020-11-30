Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor - Son Dakika

Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor

30.11.2020 11:18
Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı eser ve tesisler, bazı şahıs veya şahısların hedefi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı eser ve tesisler, bazı şahıs veya şahısların hedefi oldu. Kültür Park'taki kafeler, tuvaletler, oturma ve oyun grupları, bir takım kişi ve kişilerce tahrip edilirken, Büyükşehir ekipleri, anlık müdahaleler ile oluşan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde hizmete açılan yeni kafeler ve kurulan yeni oturma, oyun ve spor grupları ile cazibe merkezi haline gelen Kültür Park, kentin önemli bir eksiğini kapatırken, düzenlenen etkinlikler ve projelerle de her kesime hitap eden bir alan haline geldi. Ancak Mersin'de her şeyin daha güzel olması için çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin emekleri ve harcanan maddi kaynaklar, şehir magandalarının hedefi haline geldi. Tuvaletlerde kapıları, lavaboları, kağıt havlulukları, elektrikli kurutma makinelerini, klozetler ve klozet rezervuarlarını kıran kimliği belirsiz bazı kişi veya kişiler, parkın çeşitli noktalarında Mersin halkının hijyenik bir şekilde kullanabileceği yeni çeşmeleri, tabelaları, elektrik panolarının çitlerini, çim sulama kapaklarını, bu alanı araç trafiğine kapatan alüminyum bariyerleri bile kırarak harap etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaca yönelik olarak sahilde hizmete açtığı tuvaletler ile özellikle Mezitli İlçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yer alan bir tuvalet de bilinçsiz kullanımdan nasibini alıyor. Tahrip edilen ve kimliği belirsiz kişilerin adeta yatakhaneye çevirdiği tuvaletleri Büyükşehir ekipleri düzenli olarak kontrol edip, eski haline getirse de şahıslar tarafından tekrar tekrar harap ediliyor.

Mersin'de vatandaşların huzur içerisinde sahili gezebilmeleri için 4 bölge çavuşu, 23 tuvalet sorumlusu ve genel temizlik, dikim, bakım elemanı, 6 çim ve yabani ot biçim personeli, 4 sulama ve 2 süpürge personeli görev yapıyor. Toplam 39 personelin görevlendirildiği Kültür Park'ta Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri, hasar gören ve tahrip edilen yerlerin onarımı için aralıksız çalışıyor. - MERSİN

Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor
Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor
Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor
Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor
Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor - Son Dakika


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