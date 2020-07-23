Mersin'de, ibadete açılan Ayasofya için şükür duası edildi - Son Dakika

MERSİN'de bir araya gelen grup, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle öğle namazının ardından şükür duası etti.

Önder İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde merkez Ulu Cami önünde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Adem Aldemir ile dernek üyeleri katıldı. Dua öncesi konuşan Adem Aldemir, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra tekrar cami olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan Ayasofya'nın 481 yıl cami olarak hizmet verdiğini söyleyen Aldemir, "Fatih Sultan Mehmet'in ilk cuma namazını kıldığı gibi bizler de 24 Temmuz'da cuma namazında Ayasofya'da olacağız. Bu güzel haberi aldığımızdan beri ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinde binlerce Fetih Suresi okuyarak dualar etmeye başladık. Bugün biz yarın da evlatlarımız bu mirasa sahip çıkacak. Ayasofya Camisi, her daim İslam medeniyetinin bir sembolü olarak yaşamaya devam edecek" dedi. Grup daha sonra dağıldı.