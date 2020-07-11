Mersin'de içi altın dolu çantayı çalan kadın yakalandı - Son Dakika

Ekipler güvenlik kamerasından, C.S.E'nin çantasını bir kadının alışveriş poşetine koyarak uzaklaştığını belirledi.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına giren C.S.E. (29), içerisinde yaklaşık 130 bin liralık altın bulunan çantasını tezgahın üzerinde unuttu.

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