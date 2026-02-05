Mersin\'de İnşaat Şantiyesinde Yaralanma Olayı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde beton bloklar devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kolonlar üzerinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
