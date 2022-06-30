İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

30.06.2022 13:10

Mersin'in Silifke ilçesinde, iki inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, iki inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Gazi ve Atik mahallerinde iki ayrı inşaattan demir, kablo ve çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, şüpheli H.R.U. hırsızlık amacıyla gittiği Gazi Mahallesi'nde suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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