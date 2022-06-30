İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Gazi ve Atik mahallerinde iki ayrı inşaattan demir, kablo ve çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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