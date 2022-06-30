Mersin'in Silifke ilçesinde, iki inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Gazi ve Atik mahallerinde iki ayrı inşaattan demir, kablo ve çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmada, şüpheli H.R.U. hırsızlık amacıyla gittiği Gazi Mahallesi'nde suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika