Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Saray Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda, telefon kopyalamada kullanılan 2 cihaz ve kabloları ile gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 2 harici bellek ele geçirildi.
Şüpheli M.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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