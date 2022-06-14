Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu - Son Dakika
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Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu

14.06.2022 09:25

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eğitim gördükleri mesleki eğitim merkezinden mezun olan 56 yaşındaki babayla 24 yaşındaki oğlu birlikte diploma aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eğitim gördükleri mesleki eğitim merkezinden mezun olan 56 yaşındaki babayla 24 yaşındaki oğlu birlikte diploma aldı.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 60 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, törende, iş gücüne kalifiye personel yetiştirdiklerini belirterek, "Okulumuzun sanayiyle iç içe olması büyük bir avantaj. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Kurt da mezun olanların çıraklık ve ustalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diploması da aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları ve belgeleri verildi.

"Mezuniyet kıyafetimi şalvarın üzerine giydim"

Yapı tesisatı ustalığı eğitimi alan Mehmet Gültekin, aynı bölümde öğrenci olan 24 yaşındaki oğlu İsa ile mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Gültekin, gazetecilere, diploma alma sevinci yaşadığını anlatarak, "Oğlum benim yanımda çalışıyordu. Sonra derslere beraber gittik. Derslerde çocukluğumu ve gençliğimi yeniden yaşadım." dedi.

Törene şalvarıyla katıldığı için mezuniyet yürüyüşünde zorlandığını söyleyen Gültekin, "Mezuniyet kıyafetimi şalvarın üzerine giydim. Podyumdaki o hali anlatmak mümkün değil ancak yaşayan bilir. Diplomayı oğlumla almayı kelimelere döküp anlatamıyorum. Anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

İsa Gültekin de babasıyla mezun olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu
Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesleki eğitim alan babayla oğlu birlikte mezun oldu - Son Dakika

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