Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin polisi, Silifke ilçesinde 'tefecilik' suçunu işlediği iddia edilen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheliyi belirleyen ekipler, şahısların ikamet ve işyerlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda S.K., Y.Y, S.G. ve Y.E. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 180 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş 1 milyon 608 bin liralık senet, 870 bin liralık farklı kişiler adına yapılan sözleşme ve protokoller, 205 bin liralık faizle para alan kişilere ait banka dekontları, 12 farklı kişilere ait kredi kartı, 4 alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ile 8 bin 300 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.