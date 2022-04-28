Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

28.04.2022 10:23

Son dakika haberler... Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı Mersin polisi, Silifke ilçesinde 'tefecilik' suçunu işlediği iddia edilen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin polisi, Silifke ilçesinde 'tefecilik' suçunu işlediği iddia edilen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheliyi belirleyen ekipler, şahısların ikamet ve işyerlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda S.K., Y.Y, S.G. ve Y.E. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 180 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş 1 milyon 608 bin liralık senet, 870 bin liralık farklı kişiler adına yapılan sözleşme ve protokoller, 205 bin liralık faizle para alan kişilere ait banka dekontları, 12 farklı kişilere ait kredi kartı, 4 alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ile 8 bin 300 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI Son dakika haber! MERSİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 12 GÖZALTI Tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı Tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
11:01 Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:17:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement