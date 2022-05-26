Mersin'de TSKGV'ye bağış yapan çiftçiye teşekkür madalyası verildi - Son Dakika
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Mersin'de TSKGV'ye bağış yapan çiftçiye teşekkür madalyası verildi

26.05.2022 15:02
Mersin'de TSKGV'ye bağış yapan çiftçiye teşekkür madalyası verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunan çiftçiye teşekkür madalyası takdim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışta bulunan çiftçiye teşekkür madalyası takdim edildi.

TSKGV'ye bağış yapan 64 yaşındaki çiftçi Durali Çevik, Erdemli Kaymakamlığı'na davet edildi.

Burada Kaymakam Avni Kula ile görüşen Çevik'e, TSKGV Mersin Bölge Temsilciliği tarafından destekleri dolayısıyla teşekkür madalyası verildi.

Kula madalya töreninde yaptığı konuşmada Çevik'e duyarlılığı ve yardımları için teşekkür etti.

Çevik, gazetecilere, yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "Hamdolsun, Allah bize böyle bir fırsat verdi. 'Önce vatan önce asker' diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'mize böyle bir destekte bulunmayı kendime borç edindim. İnşallah ömrüm yettiği müddetçe daha çok yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Avni Kula, Mersin, Çiftçi, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de TSKGV'ye bağış yapan çiftçiye teşekkür madalyası verildi - Son Dakika


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