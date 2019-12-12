Mersin'in Tarsus ilçesinde "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarsus Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, gastronomi alanında açılan kursiyerle bir araya geldi.

Gastronomi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Koçak, Tarsus'un gastronomide öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ise proje kapsamında bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.