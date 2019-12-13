Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

7 saat önce

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilogram esrar, 8 gram metamfatamin, 10 gram plaka esrar, 1 fişek ile 1 esrar içme aparatı ele geçirildi. Ayrıca Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan şahsın resmi belgede sahtecilik suçundan da arandığı tespit edildi.


Gözaltına alınan şahıslar, jandarma karakollarına götürüldü. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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