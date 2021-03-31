Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

31.03.2021 10:56
Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında, kullanılmaz hale gelen otomobilde ağır yaralanan baba ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında, kullanılmaz hale gelen otomobilde ağır yaralanan baba ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan diğer otomobilin sürücüsü ise polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmaz Dal yönetimindeki 44 HB 726 plakalı otomobille, 44 ABS 653 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarken, takla atarak bölgede bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiyenin çalışması sonucu ağır yaralı çıkarılan baba ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye götürülen 48 yaşındaki Dal ile 11 yaşındaki oğlu Ali Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsünü de aramayı sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu
TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
10:40
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi         
10:11
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı         
09:46
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar         
09:22
Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi         
08:37
Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz         
08:02
Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek         
00:16
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 11:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'deki feci kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei