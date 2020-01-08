Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

SURİYE'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasına teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (25) acı haberi memleketi Mersin'deki baba evine ulaştı.

Şehidin, Toroslar ilçesindeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Çetin ve Fatma Karakoç'a verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Karakoç çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları, komşuları ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin, bu yaz için düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehidin yarın, düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.