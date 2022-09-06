Aniden bastıran dolu, meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde zarara neden oldu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

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