Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı

17.08.2022 21:46
Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten biri öldü, 2'si yaralandı.

Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. (47) ile evinin damında görüştüğü R.D. (46), H.D. (42) ve A.D. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına için çalışma başlattı.

Zanlının, jandarma karakoluna giderek teslim olduğu bildirildi.

Öte yandan, yaralılar H.D. ve A.D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı (2) Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı (2) Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı
Kaynak: AA

Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı - Son Dakika
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