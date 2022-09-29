Mersin'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Barbaros Mahallesi'nde G.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evde, kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulan çadırda, saksılar içinde 27 kök Hint keneviri, 272 gram esrar, hassas terazi ve Hint keneviri tohumları ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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