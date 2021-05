MERSİN ŞEHİT MEZARLARI GÜLLERLE DONATILDI - Son Dakika

MERSİN'de Erdemli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarını çiçeklerle yeniliyor, bakımlarını yapıyor.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi harekete geçti. Belediye serasında yetiştirdikleri çiçekleri alan ekipler şehit ailelerinin yolunu tuttu. Şehit mezarlarının da önce temizlik işlemlerini yapan ekipler ardından getirdikleri çiçekleri bir bir dikti.

Şehitlerin kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit ailelerini yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye'nin her bir metrekaresinin şehit kanlarıyla sulanmış kutsal vatan toprakları olduğunu kaydetti. Başkan Tollu, Malumunuz 17 günlük bir kapanma sürecindeyiz. Kapanma sürecinde eşin dostun birbirine gitmesi mümkün değil ama biz özellikle bayramdan önce şehitlerimizin yakınlarınız ziyaret edelim istedik. Onların yalnız olmadıklarını, onların kaybettikleri evlatları yerine bizi koymaları gerektiğini, bizlerin de şehit analarımızın birer evlatları olduğumuzu belirtmek adına onlarla hemhal olmanın gayreti içerisindeyiz. Tabi bölgemizdeki belediyelerimize çağrımız şudur, şehitlerimizin mezarlarına hak ettiği ihtimamı göstermeleridir. Şehitlerimizin yakınlarına daha daha çok değer verilmesi. Bu ülke için can vermek kolay değil. Bu ülke için kan vermek kolay değil. Bizim daha da özgür ve müreffeh yaşamaları için onlar canlarını feda ettiler. Biz bu fedakarlığın bilincindeyiz ve şehit ailelerimizi her zaman saygıyla, minnetle hürmetle yad ediyoruz diye konuştu.