Mersin Valisi Pehlivan, Toroslar ilçesinde inceleme yaptı - Son Dakika
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Mersin Valisi Pehlivan, Toroslar ilçesinde inceleme yaptı

25.07.2022 12:12
Mersin Valisi Pehlivan, Toroslar ilçesinde inceleme yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı'nın da yer aldığı gezide Pehlivan, Arslanköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin kaldığı çadıra giden Pehlivan, sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinledi.

Vali Pehlivan, kepenek giyip ayran da yaptı.

Ziyaretin ardından Pehlivan, incelediği Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, orman yangını havuzu ve Roma Dönemi'ne ait su kemerindeki çalışmalarla ilgili Abalı'dan bilgi aldı.

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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Valisi Pehlivan, Toroslar ilçesinde inceleme yaptı - Son Dakika

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