Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı 'nın da yer aldığı gezide Pehlivan, Arslanköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Arif Abalı, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin Valisi Pehlivan, Toroslar ilçesinde inceleme yaptı - Son Dakika

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