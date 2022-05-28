Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

28.05.2022 17:15
Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de Tepecik Mesire Alanı'na girerek zarar veren ve kablo hırsızlığı yapan üç şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de Tepecik Mesire Alanı'na girerek zarar veren ve kablo hırsızlığı yapan üç şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tepecik Mesire Alanı'na giren şahıslar, birçok elektrik direğini yıkarak kabloları çalmıştı. Şikayet üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızların zarar verdiği mesire alanı, onarım çalışmalarının ardından 30 Haziran'da açılışı yapılacak. - KOCAELİ

Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı
Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı
Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

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Kaynak: İHA

Dilovası, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesire alanında kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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