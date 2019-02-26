Son Dakika Haberleri: Meslek Lisesinde Yangın Paniği

Meslek Lisesinde Yangın Paniği

49 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfta yangın çıktı.

Meslek Lisesinde Yangın Paniği, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfta yangın çıktı. Okul tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü katındaki sınıfta, bugün sabah saatlerinde, ilk belirlemelere göre elektrik arızasından yangın çıktı. Dumanın önce sınıfa, ardından okula yayılması üzerine öğrenciler ve öğretmenler dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmalarını öğrenciler ve öğretmenler de okul bahçesinden izledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

Ali Osman, Bayraklı, Anadolu Lisesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu

Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:46:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meslek Lisesinde Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]