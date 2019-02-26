Meslek Lisesinde Yangın Paniği
49 dakika önce
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfta yangın çıktı.
İZMİR'in Bayraklı
ilçesindeki Ali Osman
Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde sınıfta yangın çıktı. Okul tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü katındaki sınıfta, bugün sabah saatlerinde, ilk belirlemelere göre elektrik arızasından yangın çıktı. Dumanın önce sınıfa, ardından okula yayılması üzerine öğrenciler ve öğretmenler dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmalarını öğrenciler ve öğretmenler de okul bahçesinden izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:57 Kaynak: DHA
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