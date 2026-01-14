Mesut Çebi EHF EURO 2026\'da Görevli

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi'yi 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirdi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası (EHF EURO 2026) ilk tur maçları 4 farklı şehirde 6 grupta oynanacak.
Şampiyonada müsabakalar 15-21 Ocak tarihlerinde Danimarka'nın Herning, Norveç'in Oslo, İsveç'in Malmö ve Kristianstad şehirlerinde yapılacak.
THF Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi, Oslo'daki müsabakalardan sorumlu olacak.
Oslo'daki D Grubu müsabakalarında Slovenya, Faroe Adaları, Karadağ ve İsviçre milli takımları ana tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.
