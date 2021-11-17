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Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak - Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak

17.11.2021 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurt geneli için sabah ve gece saatlerinde sis uyarısının yapıldığı raporda yurdun cuma günüyle birlikte yağışlı havanın etkisine gireceği tespit etti. Cumartesi günü ise Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nın kuzeyinde etkili kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR

Yapılan değerlendirmelere göre, cuma günüyle birlikte yağışlar yurda geri dönüyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde cuma günü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü ise Karadeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'un bazı kesimlerin kar yağışı da etkili olacak.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji cumartesi günü için uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak - Son Dakika
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