Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PUS VE SİS UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR
Yapılan değerlendirmelere göre, cuma günüyle birlikte yağışlar yurda geri dönüyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde cuma günü sağanak bekleniyor. Cumartesi günü ise Karadeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'un bazı kesimlerin kar yağışı da etkili olacak.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak - Son Dakika