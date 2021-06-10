İç Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege'de sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

İç Ege'de sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji, Konya, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › İç Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı

Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı

Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı

Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor

Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar