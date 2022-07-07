Metrobüste kadının fotoğrafını çeken şüpheliyi vatandaşlar fark etti: Tamam sileceğim - Son Dakika
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Metrobüste kadının fotoğrafını çeken şüpheliyi vatandaşlar fark etti: Tamam sileceğim

07.07.2022 12:02

Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği öne sürülen şahıs, vatandaşlar tepki gösterince yakalandı. "Tamam, sileceğim" diyerek kendini savunan şüpheliyi, bekçiler gözaltına aldı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam 22:00 sıralarında Beylikdüzü- Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste iddiaya göre erkek şüpheli, Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice resmini çekmeye başladı.

DİĞER YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu durumu fark eden bir başka yolcu, adama tepki göstererek bağırmaya başladı. Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı. Diğer yolcularda olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdiler.

"TAMAM SİLECEĞİM"

Olaya maruz kalan kadının, "Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun? demesine ise, şüphelinin "Tamam sileceğim" demesi pes dedirtti. İhbar üzerine olay yerine gece bekçileri gelerek şüpheliyi gözaltına aldılar. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Cihangir Mahallesi, Beylikdüzü, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste kadının fotoğrafını çeken şüpheliyi vatandaşlar fark etti: Tamam sileceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüste kadının fotoğrafını çeken şüpheliyi vatandaşlar fark etti: Tamam sileceğim - Son Dakika
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